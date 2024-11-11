本業旺、轉投資統一超挹注 統一10月營收創同期新高

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者何秀玲台北11日電）統一今天公告10月營收為新台幣546.49億元，年增9.73%，創歷年同期新高，除了食品本業旺，也受惠於轉投資統一超的10月營收同期新高，以及統一中控與統一實皆有成長；統一前10個月累計營收為5544.4億元，年增14.64%。

其中，統一超10月營收為286.2億元，年增6.23%，因持續展店、推出家常料理與轉投資事業成長，創歷年同期新高；前10個月累計營收為2804.1億元，年增6.81%。

統一超表示，10月台灣7-11持續展店，截至今年10月底店數7073家，與去年同期店數6820家相比，淨增加253家。

另外，統一超表示，台灣7-11整合線上線下資源與外送服務平台，強化商圈專區服務，因應民眾自煮風潮推出多款家常料理新結構，泡麵、零食、冷飲備貨充足滿足民眾宅家囤貨需求，冷熱飲、常溫飲品、食品、冷凍類商品表現不俗，帶動業績成長1至3成。

統一超轉投資事業菲律賓7-11、康是美、統一精工、上海7-11、浙江7-11、統一速達等均成長，挹注10月營收。

展望11月，統一超表示，開出台灣第7110店「愿橋門市」整合現做餐飲、超市與超商服務，也因雙11網購消費需求，7-11串聯會員OPENPOINT生態圈線上線下多元服務，透過i預購、iOPEN Mall兩大電商服務，串聯全台7-11實體門市提供取貨，都是營收動能之一，並針對入冬降溫商機推出聯名熱食，可望讓淡季不淡。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

統一實10月營收為35.44億元，年增48.7%；累計前10個月營收為370.2億元，年增24.8%。統一實兩大營收來自鐵產品與飲料包裝，根據今年統一實法說會內容，飲料包裝主要以統一中控為主，今年上半年以量來看，飲料包裝的外部客戶占比近20%。

統一實也表示，中國新增客戶以飲料包裝為主，新增大陸新客戶其中包括紅牛機能飲料與東鵬大咖，也帶動今年營收向上。（編輯：楊凱翔）1131111