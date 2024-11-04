統一超拚提升客單價拉毛利 續開複合式門市

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（中央社記者何秀玲台北4日電）統一超今年7月達成全台7000店目標後，今天宣布第7110店的愿橋門市正式開幕，該門市坐落於高雄霞海重劃區，統一超表示，店坪數近150坪，為中大型門市，主打現做餐飲並整合超市生鮮蔬果販售服務。為提高客單價策略，超商走向複合式功能，已是當前零售業潮流。

統一超今天表示，第7110店愿橋門市位於高雄霞海重劃區，地處高雄左營、楠梓、仁武交界新興發展區域，距離左營高鐵站不到10分鐘車程。

統一超表示，愿橋門市首度在高雄引進台南晶英酒店主廚指導的現做餐飲，並推出生鮮蔬果、居家調理、進口起司、巧克力等，以及7-11自有精品咖啡品牌、茶BAR與果汁等餐飲。

統一超在2023年台灣店數達6859家，今年更是展店快速，7月宣布全台第7000店的首府門市於台南開幕，此店引入超市，也與康是美、星巴克聯合展店，3家營業面積共超過300坪以上，為創新複合店型。

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統一集團今年持續開大店，今年4月開出占地近1500坪的首家新世代複合商場「Par K* Avenue」，結合康是美、星巴克及全台最大7-11康橋門市及統一精工的汽車美容門市。第2家千坪大型複合店「ZEELAND-MARK」，今年10月開幕，結合7-11、康是美等6大品牌。

統一董事長羅智先今年曾表示，開大店可滿足消費者「越大越好」需求，營收與客單價也比一般門市高，只要有緣分與適合土地，開大店策略不會停止。（編輯：潘羿菁）1131104