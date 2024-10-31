統一超前3季獲利創同期新高 每股純益8.93元

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（中央社記者張建中台北31日電）統一超今天公布第3季財報，受惠於台灣7-11持續展店，第3季達成第7000店里程碑，轉投資事業的菲律賓7-11、康是美、黑貓宅急便、上海7-11、台灣星巴克等均表現亮眼，累計前3季稅後淨利新台幣92.86億元，每股純益8.93元，雙創同期新高。

統一超第3季稅後淨利29.85億元，年減1.68%，每股純益為2.87元。

統一超表示，今年前3季台灣7-11透過門店質量並進、差異結構優化、數位平台整合、線上商機布局等作法，推升營運，也結合差異化商品，包含鮮食、咖啡、飲料、國際精品專案、預購等，皆為營運動能之一。

另外，台灣7-11運用數位平台與線上商機，數位平台以OPENPOINT生態圈為軸心整合布建，創新數位服務持續推陳出新，服務會員數達1800萬名，會員貢獻持續創新高，較去年同期成長超過1成，推出會員點數折抵代收服務擴大海內外逾6萬家網購平台。

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統一超指出，線上商機方面，把握暑假旅遊、中元節、七夕情人節、中秋節、99購物節、盲盒經濟等，以全台超過7000家門市為基礎，串聯i預購、i划算、OPEN NOW、iOPEN Mall、交貨便與安心取、智FUN機等管道，帶動相關類別業績向上。

展望第4季，統一超表示，台灣7-11在10月與統一集團品牌聯合展店，開出今年第2家千坪大型複合店「ZEELAND-MARK」，而統一超董事長羅智先今年也曾提到，開大店策略不會停止，加上全台超過7000家門市持續開發話題新品與服務，串聯會員OPENPOINT生態圈，將持續朝營運成長發展。（編輯：張均懋）1131031