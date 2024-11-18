台股跌196.23點
2024/11/18 13:47
加權指數開盤為22693.96點，盤中最高22781.77點，最低22503.69點；不含金融股指數19678.49點，跌194.17點。
八大類股漲跌幅：泥窯股跌0.48%、食品股跌0.85%、塑化股漲1.95%、紡織股漲0.67%、機電股跌1.31%、造紙股漲0.26%、營建股跌0.14%、金融股漲0.1%。
委買張數2174萬2459張，委賣張數1118萬705張，成交張數731萬888張。
收盤時上漲297家，下跌665家，持平88家。
成交量前5名個股為國泰永續高股息、金寶、鴻準、神達、泰金寶-DR。
漲幅前5名個股為錸寶、偉訓、興能高、聯昌、錸德。
跌幅前5名個股為力銘、日成-KY、合勤控、龍德造船、昇陽半導體。1131118
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