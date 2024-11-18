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00940換股名單出爐 遠東新、聯強等15檔新入列

2024/11/18 19:01
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（中央社記者曾仁凱台北18日電）台灣指數公司今天公告指數定期審核結果，元大台灣價值高息ETF（00940）追蹤的「特選台灣價值高息指數」，有15檔成份股替換，包括遠東新、聯強等入列。相關成分股異動及權重調整已於18日交易結束後生效。

台灣指數公司今天公告多檔指數定期審核結果，其中最受矚目，00940追蹤的特選台灣價值高息指數，總共50檔成分股，有15檔異動，異動比例3成。

其中大成鋼、三陽工業、冠德、漢翔、京城銀、玉山金、華立、欣陸、南寶、世界、長虹、新普、頎邦、精成科、帝寶等15檔原有成分股遭刪除。

改由遠東新、聯強、瑞昱、億光、漢唐、美律、義隆、可成、華航、臺企銀、富邦金、潤泰全、文曄、群聯、寶成等15檔替補新入列。

00940今年3月募集，成立規模高達新台幣1752億元，創下國內ETF成立金額歷史紀錄，引爆高股息ETF投資熱潮，換股動作格外受到矚目。

根據證交所最新資料，00940最新資產規模1623億元，居台股ETF排行榜第10位。受益人數約88萬人，則排名第5。（編輯：楊凱翔）1131118

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