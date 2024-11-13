債券ETF市場夯 聯準會9月降息後 非投等債報酬排行包辦前4名

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（中央社記者曾仁凱台北13日電）美國聯準會（Fed）啟動降息循環，債券ETF市場超夯，投信業者統計聯準會9月首次降息以來，國內91檔原型債券ETF含息報酬表現，前4名全由非投資等級債包辦。

聯準會9月啟動降息後，由於預期心理已事先反應，降息後反而利多出盡，債券價格不升反降，不少投資人慘遭套牢。

投信統計美國聯準會9月首次降息以來的國內債券ETF含息報酬率排行，截至11月12日漲幅超過2%有5檔，其中群益優選非投等債（00953B）上漲2.91%排第1，接著依序是富邦全球非投等債（00741B）漲幅2.47%，凱基美國非投等債（00945B）漲幅2.26%，國泰優選非投等債（00727B）漲幅2.15%，和國泰US短期公債（00865B）漲幅2%，其中前4名全部都是非投等債。

群益基金經理人李忠泰指出，降息時，投資人最需要的就是鎖高息、低波動的投資工具，而非投等債一般而言擁有較高的息收配置優勢。

他觀察美國歷經3年暴力升息環境後，今年聯準會啟動降息，非投資等級債券資金終於轉為淨流入，根據Morningstar（晨星）資料庫中債券基金的資金流向顯示，今年以來市場資金已回流數百億美元到非投等債。

元大投信則認為，啟動降息只是開始，接下來的降息循環才是債券多頭波段，元大統計1989年以來6次降息，美國公債在停止升息期間平均報酬率為7.7%，降息循環期間平均報酬率達到19.7%。（編輯：張均懋）1131113