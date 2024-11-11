台股ETF受益人數突破千萬 高股息最受青睞

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（中央社記者曾仁凱台北11日電）台灣ETF市場近幾年蓬勃發展，根據集保結算所截至上週五（11月8日）的最新統計資料，台股ETF受益人數正式衝破千萬人大關，達到1001萬9802人，今年以來受益人數暴增約394.9萬人。

其中高股息ETF最受青睞，觀察台股ETF受益人數排行榜，前5名清一色是高股息ETF，其中國泰永續高股息（00878）、元大高股息（0056），和群益台灣精選高息（00919）等3檔，受益人數超過百萬人。

進一步觀察今年以來台股ETF人數增加394.9萬人，除了元大台灣價值高息（00940）今年才新成立，目前約88.6萬受益人數，全部納入今年新增。如果以淨增加人數來看，00919今年以來受益人數增加58.5萬人，增加最多。

群益投信表示，儘管市場不時受國際不確定因素干擾，整體對於台股仍持正向看法。對於想要參與台股中長期投資契機的投資人而言，現階段金融環境受降息、地緣政治風險等眾多因素影響，瞬息萬變，高息資產面對市場波動時，可為投資組合帶來穩定收益，相對具備易漲抗跌的特性。（編輯：張均懋）1131111