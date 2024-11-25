公司債ETF搶市 投信業鎖定BBB級公司債

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（中央社記者曾仁凱台北25日電）美國已啟動降息循環，債息高於公債與A級公司債的BBB級公司債成為投資人新寵，一週內包括新光投信、統一投信相繼推出BBB級公司債ETF。

新光投信今天宣布推出BBB投等債20+ETF，鎖定票面利率大於5%的BBB級公司債，預計12月2日開募，發行價新台幣10元；同樣聚焦BBB級公司債的統一ESG投等債15+ETF，今天開募，每股發行價15元。

根據投信統計，國內月配型的投等債ETF，11月配息率排行榜前5名，除了居首位的凱基A級公司債，其他4檔清一色是BBB評級的投資等級債，包括大華投等美債15Y+、富邦全球投等債、群益ESG投等債20+、中信優息投資級債。

投信業者表示，美國、中國及歐洲等全球3大經濟體同步貨幣寬鬆，有利債市多頭行情，但地緣政治衝突等風險，持續為金融市場帶來不確定性。BBB級公司債的違約風險與殖利率，介於A級投等債與非投等債之間。

投信業者分析，BBB級債券因債信評等低於同為投資等級債的A級債，發債機構為提高投資人的借錢意願，會祭出比A級債券更高的借款利率。（編輯：張良知）1131125