傳中國DRAM廠殺價競爭 集邦：DDR4無明顯跌幅

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（中央社記者張建中新竹19日電）市場傳出，中國DRAM廠大舉擴產，影響DDR4市場供過於求，廠商殺價競爭劇烈，報價幾乎是3大DRAM廠三星、海力士和美光的價格打半價。市調機構集邦科技表示，DDR4報價趨勢往下，但並無明顯跌幅。

市場消息指出，受中國動態隨機存取記憶體（DRAM）廠低價競爭影響，國際記憶體供應商將減少DDR4產品供應，被迫加速朝向高階應用發展。

記憶體模組業者表示，當前DRAM市況確實以DDR4壓力最大，不過在DDR5將成為未來市場主流趨勢下，DRAM廠勢將減少DDR4投片。

業者說，在人工智慧（AI）強勁需求驅動下，高頻寬記憶體（HBM）市況熱絡，將是DRAM廠三星（Samsung）、SK海力士（Hynix）和美光（Micron）營運發展重點。

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台系DRAM廠南亞科目前投片產品以DDR4、DDR3、LPDDR4及LPDDR3為主，將致力推進新製程及新產品，第2代10奈米的8Gb DDR4與16Gb DDR5產品如期量產，目標於第4季底達到15%以上投片產能，明年計劃陸續推出LPDDR4和LPDDR5產品。

集邦科技日前指出，製程較成熟的DDR4和LPDDR4X因供應充足、需求萎縮，價格已呈現跌勢。集邦今天進一步表示，DDR4報價趨勢往下，不過目前並沒有出現明顯的跌幅。（編輯：楊凱翔）1131119