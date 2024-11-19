泰博耕耘多參數檢測儀商機 看好明年貢獻成長動能

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（中央社記者何秀玲台北19日電）醫材廠泰博今天召開線上法說會，展望公司明年營運，董事長陳朝旺表示，既有產品線預估可穩定成長2至3%，泰博新產品「連續式血糖監測系統（CGM）」剛完成動物實驗，正安排臨床試驗；另外包含多參數檢測儀、個人用醫療產品、再生醫學及醫美產品，也將是成長動能。

泰博有4大核心產品組合，包括診斷檢測儀器及檢驗試劑、醫療監控設備、家庭醫療照護設備以及遠距醫療平台。

泰博今年前3季營收為新台幣34.74億元，年減6.83%，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）檢測試劑營收占比僅剩2%所致；前3季稅後純益為7.71億元，年減14.22%，每股純益為8.09元；以產品組合營收占比來看，今年前3季主要以試片占62%、血糖機占24%為主。

泰博在全球地區別銷售占比，2022年因防疫產品熱銷，台灣營收占比最高，2023年逐步回歸疫情前，今年前9個月為歐洲市場業績占比最高42%，其次為美洲市場占比20%。

談到明年營運展望，陳朝旺表示，既有產品線穩定成長2至3%，公司新品項CGM剛完成動物實驗；另外是個人用醫療產品「智慧戒指」可做睡眠分析，在台灣已經上市，銷售反應不錯。

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陳朝旺指出，另一個成長動能是已耕耘4至5年的多參數檢測儀，除了量測血糖為主要營收，技術平台可延伸至測血糖、血紅素等多種生理參數，近1、2年來業績都有2至3成的成長，此產品線也將是明年重要的成長動能。

他也表示，泰博跨入再生醫學及醫美產品，開發包含再生醫學、醫美及組織修復重建的相關醫療產品，同時發展醫療級保養品市場，增加營運成長新動能。（編輯：潘羿菁）1131119