美股選後漲勢延續 法人：台股若量能放大有助攻月線

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（中央社記者潘智義台北24日電）台股上週五盤中一度越過23000點之上，但收在22904.32點，法人指出，台股距23000點不到百點，且美股選後漲勢延續，若量能放大，將有助指數挑戰月線22984點，重回23000點。

美股在美東時間22日多數上漲，道瓊工業指數再創新高，延續美國選後漲勢格局；道瓊工業指數終場上漲426.16點，或0.97%，收在44296.51點；標準普爾500指數上漲20.63點，或0.35%，收在5969.34點；以科技股為主的那斯達克指數上漲31.23點，或0.16%，收在19003.65點。費城半導體指數下跌7.255點，或0.15%，收在4955.797點。

在美股激勵之下，台股22日同步大漲348.66點，漲幅1.55%，雖然23000點得而復失。但指數回升至22904.32點，週線走勢也由黑翻紅，全週上漲161.55點，漲幅0.71%，平均日均量新台幣3639.06億元。

PGIM保德信科技島基金經理人黃新迪認為，現階段季線約22562點位置預期有一定力道支撐，而上週五的大漲帶動，讓台股本週可望挑戰月線22984點，但外資期貨結算後空單仍有3.8萬口以上，後續仍需觀察外資期貨空單變化。

在選股上，黃新迪評估，未來仍可以AI、先進封裝為布局主軸，並聚焦能優先受惠的半導體測試、設備、散熱及電子零組件等高成長性族群。

黃新迪分析，輝達財報亮眼，受惠於高性能AI晶片銷售強勁，輝達第3季每股獲利達0.81美元，高於預期的0.74美元，但因投資市場以超高標準看待，對於數字不全然買單；但也再度印證市場對於輝達推出的Blackwell需求有增無減，甚至供不應求，對於台廠供應鏈營運及股價表現可期。

雖然市場對於川普上台可能會帶來的不確定性出現觀望態度；不過，黃新迪指出，雖然短線台股可能受川普公布部會首長人事案，資金將隨政策流動，然而AI長期成長趨勢不變。

針對近期盤勢，安聯投信台股團隊表示，市場反覆消化美國大選、財報與聯準會利率政策等各種消息；在市場高度聚焦科技股展望激勵下，電子股帶動台股評價再創高；但也因為財報等訊息多空雜陳或不如原本較高預期，股市走勢維持在高檔、但相對震盪。

永豐投顧表示，目前台股處於防守，雖然看得到2025年第1季AI族群業績大好，但是眼前AI領頭羊輝達及台積電股價相對沉潛，只能靜待盤勢氣氛扭轉，12月一向為集團作帳時期，靜待後續盤勢氣氛轉為熱絡。（編輯：蘇志宗）1131124