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美大選在即 法人：台股高檔震盪、關注輝達財報

2024/10/27 15:37
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（中央社記者江明晏台北27日電）美國總統大選在即，台股高檔震盪，法人預估，美國大選過後，股市將回歸經濟基本面表現，目前正值美股超級財報週，AI指標股輝達財報預計11月21日發布，將成為重要市場指標。

台股25日上揚155.93點，漲幅0.67%，指數收在23348.45點，但週線中止連3紅，上一週跌138.82點，跌幅0.59%。

PGIM保德信科技島基金經理人黃新迪表示，隨著指數來到相對高檔，且美國總統大選時間日趨接近，美股與台股皆出現高檔震盪趨勢，加上選情進入白熱化，2黨候選人川普與賀錦麗的民調拉鋸，投資人觀望氣氛將更濃厚。

黃新迪表示，預估美國大選過後，股市將回歸經濟基本面表現，且看好選後進入年底美國企業開始執行庫藏股買回旺季，預估今年美國企業買回庫藏股金額將較去年多出20%，對美股表現將有加分效果。

黃新迪指出，目前正值美股超級財報週，下週將登場的企業包括Google、微軟、Meta、AMD、英特爾、蘋果等重量級公司，而AI指標股輝達財報則預計11月21日發布，屆時這些企業的營運表現與產業展望，將成為重要市場指標。

至於台股方面，黃新迪說明，日前晶圓龍頭大廠法說會釋出AI需求強勁訊息，包括資本支出將擴大、毛利率提升等，帶動其他產業出現復甦跡象，加上第4季輝達GB200將開始陸續出貨，旺季效應仍在，整體產業鏈吃了定心丸，預估本季台股仍有機會挑戰7月高點。

黃新迪表示，只要輝達法說釋出樂觀訊息，AI相關供應鏈暢旺趨勢有望延續至明年。

日盛投信台股投資研究團隊表示，產業基本面正邁入年底旺季，指數月線仍持續上揚，可見中期偏多格局延續，加上過往數據顯示美國大選後漲多跌少，後市仍正向應對。

展望台股，日盛投信台股投資研究團隊指出，台股後市可望緩步走堅，AI長期趨勢仍是科技產業重要觀察點，第4季輝達GB200將開始陸續出貨，未來一週美國雲端服務供應商（CSP）大廠財報及11月輝達財報及展望，將作為台廠AI供應鏈後續營運解析。（編輯：林家嫻）1131027

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