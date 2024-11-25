本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
電子、棒球概念股強勢 台股接連攻上月線與23000點
首頁 / 產經

工研院擴大與法國CEA合作領域 聚焦數位生醫綠能

2024/11/25 11:59
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹25日電）工研院今天宣布，與法國研究機構原子能暨替代能源委員會（CEA）簽署策略合作意向書，雙方合作項目將擴及數位轉型、生醫科技與綠能3領域。

工研院院長劉文雄今天透過新聞稿表示，自2019年首次拜會CEA以來，雙方展開技術交流與研發合作，目前合作項目包含6G技術和永續資通訊（ICT）製造。

劉文雄說，工研院2022年與CEA合作進行太陽能模組測試合作；此外，創新論壇High Level Forum（HLF）高峰會今年首度移師台灣主辦，展現雙方緊密夥伴關係。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

劉文雄表示，此次雙方進一步擴大合作，目標在數位轉型、生醫科技及綠能等領域的技術突破與創新。未來工研院與CEA合作將涵蓋多元交流與協作，透過研究、培訓和推廣活動，實現專業知識的互補，並促進人員在特定研究領域的短期訪問與交流。

CEA指出，期望雙方攜手應對能源轉型的挑戰，並藉由知識與技術創新，深化法國與台灣的科研合作，為兩國創造更大的共同利益與價值。（編輯：張良知）1131125

#工研院
#劉文雄
劉文雄
劉文雄：整合資源確保供電穩定永續 有賴供需合作熊本縣知事木村敬造訪 台積電：承諾綠色製造和育才
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.62
更多編輯台推薦新聞：