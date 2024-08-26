熊本縣知事木村敬造訪 台積電：承諾綠色製造和育才

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（中央社記者張建中新竹26日電）日本熊本縣知事木村敬今天前往台積電位於新竹科學園區的總部拜訪，台積電表示，對談時再次承諾熊本廠將致力於綠色製造與地下水涵養，並持續積極與當地大學院校共同培育人才、發展產學技術研究。

木村敬今天率熊本政府官員與商會代表前往台積電新竹總部訪問，但台積電未透露誰出面接待，僅表示由高層主管接待木村敬一行，並感謝熊本政府與在地企業對日本合資公司JASM持續的協助與支持。

台積電表示，對談時再次承諾JASM將致力於綠色製造與地下水涵養，並持續積極與當地大學院校一同培育人才、發展產學技術研究，期許JASM未來能帶給熊本更多正向的影響。

木村敬一行今天上午先前往工研院及新竹科學園區管理局訪問。其中，竹科管理局長陳宗權出面接待，他表示，雙方是單純交流，管理局向木村敬簡介園區，木村敬訪團則詢問園區管理制度。

工研院指出，院長劉文雄今年5月拜訪熊本縣政府，木村敬今天回訪工研院，參觀工研院史料文物館，深入了解工研院過去對台灣半導體產業創造許多經濟奇蹟的貢獻，以及自行車等產業技術，例如碳纖維自行車架技術轉移。（編輯：楊凱翔）1130826