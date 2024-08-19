中信金與日本熊本縣簽MOU 創台灣金融機構首例

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（中央社記者羅元駿台北19日電）持續發展日本布局，中信金今天表示，與日本熊本縣政府簽署合作備忘錄（MOU），共同促進台日間經濟、旅遊、體育等多領域交流，帶來更多合作機會與效益，更為台灣首家與熊本縣政府攜手合作的金融機構。

中信金今天發布新聞稿指出，今天與熊本縣政府簽署合作備忘錄，由中信金總經理高麗雪與熊本縣縣長木村敬代表簽約。

木村敬透過新聞稿表示，隨著台灣半導體供應鏈進駐熊本縣，目前每週往返兩地航班增至11班，雙方交流日益熱絡，他預計將於8月底訪台，期待進一步擴大與中信金及不同的產業領域合作面向。

高麗雪指出，中信金為台灣首家與熊本縣政府簽署合作備忘錄的金融機構，將與熊本縣政府攜手扶植前往熊本設廠及投資的台資企業，並進一步推展至旅遊觀光及體育合作。

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中信金表示，金控長期布局日本市場，子公司中信銀於2000年成立東京分行，2014年併購日本東京之星銀行，成為唯一於日本設有子行的台資金融機構，採分、子行雙引擎模式提供法人、個人金融服務。

中信金補充，目前已與29個日本金融機構簽訂合作備忘錄，今年6月與日本三井不動產株式會社成為顧問夥伴；而中信銀於14個國家及地區設有超過370處據點，遍布北美、東南亞、大中華及日本等地。（編輯：楊凱翔）1130819