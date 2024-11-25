台股漲44.05點
2024/11/25 13:49
（中央社台北25日電）台北股市今天開高走低，收盤漲44.05點，為22948.37點，漲幅0.19%，成交金額新台幣4689.02億元。
加權指數開盤為22996.05點，盤中最高23172.43點，最低22948.37點；不含金融股指數20044.01點，漲24.83點。
八大類股漲跌幅：泥窯股漲1.11%、食品股漲1.71%、塑化股跌0.9%、紡織股跌0.25%、機電股漲0.01%、造紙股漲1.14%、營建股漲2.39%、金融股漲0.77%。
委買張數2274萬1734張，委賣張數1323萬3331張，成交張數890萬3570張。
收盤時上漲802家，下跌170家，持平80家。
成交量前5名個股為金寶、華邦電、泰金寶-DR、神達、元大滬深300正2。
漲幅前5名個股為零壹、宏達電、大魯閣、碩天、一詮。
跌幅前5名個股為力銘、夏都、誠研、泰金寶-DR、吉茂1。1131125
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