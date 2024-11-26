中信銀：降息效果明年下半年浮現 製造業景氣返擴張

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（中央社記者羅元駿台北26日電）即將迎接2025年，中信銀行今天指出，全球經濟將關注各國政策與景氣動能、美國經貿政策與市場需求復甦力道3因素；明年下半年，寬鬆貨幣政策效果將緩步浮現，消費需求及AI應用面需求增，將帶動製造業景氣重返擴張。

中信銀今天發布新聞稿指出，全球金融市場迎來新的投資週期，2025年上半年資本市場將相對震盪，下半年隨降息幅度累積，寬鬆貨幣政策效果可望浮現，消費需求回暖及人工智慧（AI）應用面需求增溫，將帶動製造業景氣，不過須留意美國新關稅時間。

中信銀指出，美國降息後景氣走向正向循環，股票表現有望優於債券，2025年各國政策與景氣動能拉鋸、美國經貿政策、成熟及新興市場需求復甦力道，將是影響市場3大關鍵因素。

中信銀表示，回顧2024年上半年，美國經濟持續展現韌性，且AI熱潮方興未艾，美國大型科技股領軍攀升，激勵相關供應鏈產業及多國股市屢創新高。下半年隨著美國經濟增速溫和放緩，美中政策對市場行情的影響日益顯著，以及美國聯準會（Fed）正式啟動降息。

中信銀說明，展望2025年，雖成熟國家央行已啟動降息，為資本市場提供較為寬鬆的環境，但降息效益尚需時間發酵，上半年在限制性的利率持續壓抑需求及就業下，整體製造業恐仍將面臨挑戰。

中信銀進一步指出，隨美國總統當選人川普（Donald Trump）將上任，將面臨美國債務上限協商的不確定性及財政空間受到壓縮，內政預估仍將以削減支出、放鬆管制優先，並持續展開對中國的關稅調查。

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中信銀表示，2025年下半年將隨著降息幅度的累積，寬鬆貨幣政策效果可望緩步浮現，消費需求回暖及AI應用面需求增溫，可望帶動製造業景氣重返擴張。

中信銀分析，中國則將採取「置換」計畫以騰出政策空間，推估中國召開全國兩會後將加大財政刺激力度、促進產業鏈復甦；不過須留意美國下半年若釋出新關稅政策，除影響投資氛圍，亦將抵銷部分降息產生的紅利、減緩製造業擴張速度。（編輯：潘羿菁）1131126