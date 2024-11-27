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三星DRAM市占創1年低 集邦：明年仍可望維持龍頭地位

2024/11/27 12:39
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（中央社記者張建中新竹27日電）全球DRAM龍頭廠三星面臨SK海力士和美光夾擊，第3季市占率降至41.1%，創1年來新低，領先SK海力士差距縮小至6.7個百分點。集邦科技預期，三星積極開發HBM產品，且產能規模最大，明年仍有機會維持龍頭地位。

據市調機構集邦科技統計，三星（Samsung）今年來DRAM市占率逐季滑落，第3季已降至41.1%，創下1年來新低。

反觀美光（Micron）第3季市占率攀高至22.2%，創下今年新高，SK海力士（Hynix）第3季市占率也維持34.4%高檔。三星領先SK海力士的幅度僅剩6.7個百分點，較今年第1季的差距12.8個百分點大幅縮小。

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集邦科技分析師王豫琪表示，三星仍積極開發並調整高頻寬記憶體（HBM）相關產品，加上產能規模仍屬最大，預期三星明年仍有機會維持市占龍頭地位。

隨著市場需求將快速轉向HBM3e 12hi，王豫琪指出，明年HBM3e 12hi產品的驗證進度，將影響訂單占比。此外，動態隨機存取記憶體（DRAM）先進製程產品報價走勢，若有明顯跌幅，亦將削弱相關產品營收規模，是後續市占版圖轉移的觀察重點。（編輯：林家嫻）1131127

王豫琪
集邦：HBM明年售價估漲18% 營收可望增加156%
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