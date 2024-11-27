凱美：不缺席AI應用 大馬電阻產能可因應貿易戰

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（中央社記者鍾榮峰台北27日電）被動元件廠國巨集團成員凱美今天預估，第4季業績小幅季減，2025年營運審慎樂觀，不會在人工智慧應用缺席，推廣平均銷售價格較高的特殊品，馬來西亞占凱美整體電阻產能比重升至80%，因應貿易戰等地緣政治變數和供應鏈調整。

凱美下午受邀參加券商舉行線上法人說明會，觀察今年第4季營運，凱美分析，美國總統大選川普獲選，全球政經因素仍不穩定，加上第4季有盤點因素，部分人工智慧（AI）新品推遲到2025年推出，預估第4季業績較第3季略減。

展望2025年，凱美預估，明年看整體市場需求審慎樂觀，明年期望可正成長，若成本控制得宜，預期明年營收毛利成長可期。

凱美表示，AI應用帶動PC相關電源需求增加，明年亮點在AI應用，凱美不會缺席，持續布局高階被動元件產品，推廣平均銷售價格（ASP）較高的特殊品，長期來看，車用持續年複合成長，不過需觀察通膨影響消費力，以及中國車市價格戰進展。

法人問及2025年鋁質電容供需市況，凱美指出，日本三大廠和中國供應商產能在2025年仍有布建空間，基本上車用產能供需維持平衡，需觀察鋁質電容鋁箔材料價格走勢，凱美持續控制成本，維持獲利結構。

因應美中貿易戰和關稅變數方面，凱美表示，透過在馬來西亞布局電阻全製程廠區，可因應客戶訂單或產線移轉需求，今年產能移轉後，馬來西亞占凱美整體電阻產能比重升至80%，中國昆山廠占比降至20%。

稼動率方面，凱美指出，電阻平均稼動率約5成，風扇和電容稼動率超過8成，目前來看，2025年沒有擴產計畫。

觀察應用比重，根據資料，今年前3季經銷商占凱美整體業績比重26%，工控、智慧電網、車用占比分別為10%，貼牌代工占比約9%，消費電子和代工廠占比各約7%。從市場來看，中國大陸占比65%，日本韓國占比合計11%，歐非中東占比約8%。

從產品營收比重來看，今年前3季電容占比約44%，電阻占比約46%，風扇占比10%。（編輯：張均懋）1131127