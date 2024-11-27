交通部招商釋2871億元 最大亮點台鐵台南站開發

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（中央社記者汪淑芬台北27日電）交通部今天下午舉辦113年度招商大會，總共62件可供民間投資及採購的案件，釋出金額達新台幣2871億元，最大亮點是台鐵台南車站的城中樞紐開發計畫，規模達新247億元。

交通部今年招商大會在台北凱達飯店舉行，交通部陳世凱致詞說，今年的招商地點就是交通部多年前的招商成果，過去5年，平均每年招商金額約1677億元，今年再攀高峰，達2871億元，鼓勵保險業多投資。

根據交通部公開的招商案，有6大亮點投資案，其中規模最大的是台鐵台南車站城中樞紐開發計畫，開發範圍在台南車站周邊地區，面積約8公頃，容積率380%，建蔽率70%，適合興建車站商場辦公大樓及旅館。

台鐵公司說，台南車站城中樞紐案採設定地上權方式開發，預計民間投資金額為247億元。

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交通部說，這6個較受矚目案件的投資金額共392.74億元，台南車站的開發金額就占63%，其他包括：屏東縣大鵬灣風景特定區（遊一區及遊艇港區）國際觀光遊憩設施BOT（或ROT）案、（遊二區）國際級休閒園區BOT案及（遊三區）國際觀光遊憩設施BOT案、基隆市威海營區BOT案、基隆市一德新村都市更新招商計畫。

大鵬灣風景特定區共有3個招商計畫，招商金額分別為11億元、40億元及13億元；基隆市威海營區的招商金額為40.5億元，民間可參與觀光遊憩及商業設施；基隆市一德新村都更招商，由台灣港務公司基隆分公司辦理，金額約41.24億元。（編輯：陳清芳）1131127