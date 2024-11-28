住展：北北桃竹新案高低價差達3倍

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（中央社記者何秀玲台北28日電）住展雜誌彙整今年迄今已公開的預售案開價資訊，北北桃竹平均最高單價分別為台北市大安區建案的新台幣210萬元，新北市板橋區建案125.5萬元，桃園市中壢區的建案為75萬元，以及新竹地區竹北市88萬元。

最低開價案是台北市文山區建案70萬元，新北市淡水區建案36萬元，桃園市觀音區建案21.5萬元，以及新竹地區湖口鄉建案、芎林鄉建案25萬元。

住展雜誌今天發出新聞稿，發言人陳炳辰分析，新北市、桃園市與新竹地區的最高和最低單價差皆在3.5倍，台北市為3倍，主因明顯在於地段，開出高價的新案坐落位置在台北市信義路門牌、新北市新板特區、桃園市青埔重劃區，以及竹北市高鐵特區。

他表示，低價案不脫蛋白區的二線地帶，城鄉發展的高度落差，完全反映在房價上，桃竹的外圍區域僅2字頭就可購得，對比青埔與竹北房價7、8字頭，儼然一個縣市兩個世界，從庶民到富人得多3倍資產。

進一步比較實登資訊，像台北市多有單價250萬以上成交價，桃竹比起今年最高開價更高的交易案，有桃園市建案每坪76萬元，新竹地區的建案單坪達89萬元。

他表示，建商盤算當前極端高價案不吃香，開價亦步亦趨，而小心駛得萬年船，如今風暴下倒不演變失控。

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陳炳辰指出，短期內房市光景難重返榮耀，價格要來到一定水準得憑真本事，精華地帶如台北市東區、新北市第一環行政區、桃園市青埔特區，以及新竹地區的東區、高鐵特區等，在體質健全下還能期待亮點。

他說，至於二線區價位自然不再大幅度躍升，但與時推移的房價僵固性，若非離譜偏離區域行情，水位也不會回到過去，所謂的低價將只是相對而非絕對。（編輯：張均懋）1131128