10月住展風向球分數再走低 買氣慘比疫情三級警戒

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（中央社記者何秀玲台北21日電）代表北台灣新建案市場概況的住展風向球，公布10月分數45.3分，為連續第3個月下降，燈號為綠燈，住展雜誌表示，此為今年3月股市帶動房市熱潮以來最差表現，利空罩頂不言可喻。

展望後市，住展雜誌表示，美國新總統川普（Donald Trump）明年上任，恐將影響全球政經，房市推估在明年下半年局勢會較為明朗。

住展雜誌發言人陳炳辰指出，最值得觀察的是需求面在下半年迄今積弱不振，10月追蹤指標建案平均來客組數每週不到20組，為16.8組，平均成交組數每週只有1組，前次看到如此「慘況」，為2021年疫情三級警戒，難以自由外出之際。

他表示，比起連續升息、平均地權條例修法的低氣壓更糟糕。成交組數上超過1/3的案數掛蛋，可成交到3或4組不到一成，來客量單週低於20組的達2/3，能在30組以上鳳毛麟角，與上半年常見平均每週成交4至5組，平均每週賞屋組數來到30多組，可說天壤之別。

供給方面，他表示，新成屋案10月僅推76戶，比前月大減200多戶，為去年3月後新低，10月還屬年度房產重點銷售時機的熱度風向球928檔期，建商卻毫無推出新成屋意願。眼看買方在房貸滿水位、央行限貸規範、新青安嚴審等因素而貸款困難，建案討不到好處，不必自討苦吃，放緩腳步至建築結構、相關籌備上更高的完整度，甚至完工再銷售，使本就偏少的新成屋量體更顯低檔。

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相對之下，預售推案量10月仍逾新台幣千億元，推出1200多億元，較上月增60多億元，928檔期已規劃案不易急踩煞車，只得強渡關山。

陳炳辰分析，目前年底推案看來已舉白旗，超過50億元指標案只有9案，僅1案破百億元，大案應都加入延推行列，若再加計其他小案，北台灣延推量恐上看2000億元。明年又遇美國新總統上任，將影響全球政經，今年房市黑暗期未見重見天日條件，保守推估得到明年下半年局勢較為明朗。（編輯：張均懋）1131121