住展：雙北透天成稀有產品 近6年推案僅個位數

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（中央社記者何秀玲台北1日電）隨著都市發展，大基地面積、總價門檻較高的透天新建案，在雙北市已成稀有產品。住展雜誌統計，今年迄今只推出3案，以近6年資料觀察，每年推案數都在個位數，2023年與2019年為8案，2021年僅6案，建商對此類產品興致偏低。

住展雜誌今天發出新聞稿表示，近6年來雙北市共計32案新推透天厝，只有1案位於台北市，在內湖區碧湖公園周邊別墅區，其餘都在新北市。

新北市以林口區、新店區各有9筆與8筆的透天案為多，分布在新店區的華城特區，與林口區康橋國際學校一帶。

住展雜誌發言人陳炳辰指出，這6年推出的新案，仍有11案銷售中，扣除今年新推案，依然有1/3案子賣不完，有個案銷售率低於5成，也可見改案名、換代銷等狀況。

由於透天案所屬高總價物件，不乏賣破億元，銷售上無法求快，加上有市中心的豪宅大樓為競爭產品，若地段位置、規劃、知名度不夠強勢，無疑拉長等待時間，買氣與建商興案意願都難見熱度。

陳炳辰分析，雙北市透天物件未來低檔態勢不變，部分新案會在社區內規劃少許透天戶別，搭配住宅大樓一起推出。

陳炳辰說，不過走出雙北市，其餘地區保有透天產品購買習性，特別是南部還有買豪宅不如買豪墅的市場特性，建商出於一定的買氣與土地利用上有較大空間，推出的透天案數為雙北市數十倍之多，與小宅大樓充斥的都會區呈現兩樣情。（編輯：張良知）1131101