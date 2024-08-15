7月住展風向球亮熱絡黃紅燈 專家提醒房市趨觀望氣氛

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者何秀玲台北15日電）住展雜誌今天發布代表北台灣新建案市場概況的「住展風向球」，7月亮出房市熱絡的黃紅燈，為今年第3度黃紅燈；展望後市，住展雜誌認為，因股市起伏、美國總統大選以及央行9月理監事會議等大環境變數增多，房市有觀望氣氛。

住展風向球指標7月總分數為52.9分，較6月51.8分成長2.12%，也較去年同期46.6分成長13.5%，讓6月的綠燈升溫為黃紅燈，為今年第3度黃紅燈，房市續熱。

住展風向球有6大指標分數，包括預售推案量、新成屋戶數、待售建案個數、議價率、來客組數、成交組數。6大指標呈現「2升、2平、2降」，其中預售屋推案量、待售建案個數分數走升；來客組數、成交組數下滑；新成屋戶數、議價率分數持平。

住展雜誌發言人陳炳辰指出，時序來到下半年，趕不及上半年榮景的案子，建商在下半年第1個月打鐵趁熱推案。另評估8月台商資金解禁帶來買氣，先行布局，下半年大環境變數愈增，加緊腳步以免夜長夢多，預售推案量看齊3月329檔期，推破新台幣1200億元，較6月增300多億元。

待售建案數也印證買氣持穩，案數降至916案，6月已跌破千案，7月再減逾50案，新案市場量體最大的新北市去化狀態最佳。

來客組數方面，追蹤指標建案平均來客組數每週約29.8組，而平均成交組數每週約3.7組，都較上半年下修。

新成屋戶數方面維持低檔，推出不到200戶。他說，因當前新成屋房價高，已不大適用新青安方案，7月上路新版囤房稅也讓這類產品衍生風險，而現階段熱度又更傾向預售屋市場，建商無意於此都不意外。

議價率分數持平，觀察開價與實價揭露成交價相去不遠，完全賣方市場下，讓利空間不到1成。

展望後市，陳炳辰表示，下半年因有多個變數，包括股市起伏、美國總統大選以及9月央行理監事會議等，加上市場出現房價過高情況，因此下半年房市出現觀望氣氛。（編輯：潘羿菁）1130815