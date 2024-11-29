國泰世華與越南電子零售龍頭合作 搶攻小額信貸市場

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者羅元駿台北29日電）看好越南消金市場發展，國泰世華銀行今天指出，將攜手越南最大電子零售通路Mobile World，將在3000個據點推廣數位信貸服務平台，滿足越南消費者小額信貸需求。

國泰世華銀行今天發布新聞稿指出，為擴大越南數位金融服務，國泰世華胡志明市分行日前首度攜手越南最大電子產品通路領導品牌Mobile World簽署推廣合作協議，提供當地民眾金融服務。

國泰世華銀表示，深耕越南近20年，不僅協助企業客戶，今年更持續投入越南數位消金業務。今年初首度推出的數位信貸服務平台「CUB Vietnam App」，半年內更已受理逾9萬件申請。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

國泰世華胡志明市分行行長呂偉傑說，看好越南經濟發展前景，與Mobile World合作在越南近3000個門市據點協助推廣CUB Vietnam App，以科技金融技術滿足越南消費者小額信貸需求。

國泰世華銀行指出，Mobile World是越南市場零售商龍頭企業，自2019年起即成為國泰世華胡志明市分行的重要企業金融客戶，曾主辦多件聯貸案，未來將透過推廣合作協議，導引進店客戶於手機下載安裝App、體驗數位信貸服務。（編輯：林淑媛）1131129