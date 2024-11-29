康和證與調查局簽MOU 建立資安聯防

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（中央社記者曾仁凱台北29日電）面對網路資安事件頻傳，尤其駭客攻擊模式走向組織化、系統化，康和證券今天宣布與法務部調查局台北市調處簽署「國家資通安全聯防與情資分享合作備忘錄（MOU）」，雙方將攜手建立資安聯防，打擊駭客。

康和證董事長鄭大宇今天表示，此次與法務部調查局簽署MOU，建立共同資安聯防機制，一起合作面對資安威脅，通過公部門與民間企業合作交流，及時獲取來自不同領域的資安威脅情報，預警潛在風險並快速響應各類攻擊，追緝打擊駭客集團。

鄭大宇表示，康和證深知保障客戶資產與資料安全的重要性，不斷強化各項資安投入，如去年設置「資訊安全部」，為資訊安全專責單位，負責規劃、監控及執行資訊安全管理作業，監督並確保組織執行各項資訊安全作業之有效性。今年也任命資安長，統籌資安政策推動協調與資源調度。

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康和證引述網路資安平台Check Point Software公布的2024年下半年度資安報告，指出第3季全球受駭客攻擊次數年增75%，其中台灣居亞太區之首，平均每周受攻擊次數超過4000次。

康和證表示，隨駭客攻擊模式走向組織化、系統化，利用各種網路攻擊、寄送釣魚簡訊、詐騙與偽冒頻頻發生且不斷變形，金融業作為資金流動的核心領域，為網絡攻擊的高風險目標，單靠企業自身力量，愈來愈難以因應。康和證因此希望透過與法務部調查局的產官合作，未來能深化交流、分享資訊防護經驗，資安聯防，以提升企業數位韌性。（編輯：楊凱翔）1131129