本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
停火協議才生效 以軍偵查到軍事行動後攻擊真主黨火箭發射器
首頁 / 產經

國銀：賞楓、世界12強棒球賽助攻 旅日消費明顯成長

2024/11/30 09:49
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者羅元駿台北30日電）正值日本賞楓季，加上世界12強棒球賽民眾赴日為台灣隊加油，銀行觀察，換匯與刷卡量都明顯成長，國泰世華銀更指出，11月棒球賽事期間與賽前相比，平均單日消費金額達雙位數成長。

玉山銀指出，截至今年10月底，信用卡和電子支付於日本消費年度累積總金額高達約新台幣25億元、成長幅度達7成以上。國泰世華銀指出，日圓的換匯量較去年同期增幅逾2成。

11月是日本的賞楓旺季，今年加上世界12強棒球賽帶動，台灣首次晉級四強、最後奪下世界第1。國泰世華銀觀察，11月19日至25日賽事期間，台灣民眾自發性前往日本為選手加油、帶動旅日消費，賽事期間的平均單日消費金額，與11月賽事前（1日至18日）相比達雙位數成長。

國泰世華銀行則指出，今年的日本賞、慶生月、趣旅行等權益方案，吸引民眾赴日旅遊刷CUBE信用卡，累計前10月日本刷卡消費金額逾百億元，較去年同期成長8成以上。

玉山銀補充，透過玉山Wallet綁定至日本PayPay的消費量，截至10月底使用人數較上線後第1個月成長5倍、交易量成長逾16倍，顯示愈來愈多卡友及玉山Wallet會員在旅日選擇行動掃碼支付。

展望今年，玉山銀指出，惠於傳統楓葉季、旅展熱潮外，隨星宇航空12月將啟航台中飛日本高松定期航班，預計將吸引更多顧客旅日、帶動聯名卡消費。（編輯：翟思嘉）1131130

#日本
#玉山銀
#國泰世華銀行
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.62
更多編輯台推薦新聞：