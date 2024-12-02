泰藝：明年看好車用伺服器、衛星通訊 美國內需可期

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（中央社記者鍾榮峰台北2日電）石英元件廠泰藝電子今天預估，2025年業績目標年成長雙位數百分比，明年車用電子、通訊和企業、衛星通訊導航應用成長可期，明年在伺服器架構應用業績估倍增，在美國維持既定產能，看好美國內需市場，考量在亞洲採取合作生產模式。

泰藝下午受邀參加券商舉行線上法人說明會，展望2025年營運，泰藝評估，明年營收目標較今年成長雙位數百分比，毛利率可較今年佳，明年稼動率目標回到2022年水準。

展望明年主要產品應用，泰藝表示，今年前3季車用電子業績大幅年增105%，明年相關應用業績成長可期，預估新客戶加入，預期自動駕駛輔助系統（ADAS）、車聯網、充電設施等應用，會是泰藝在車用電子營收重點。

其他領域方面，泰藝預期，明年通訊和企業應用項目可成長雙位數百分比；在衛星通訊和衛星導航系統（GNSS）應用，今年相關項目營收較2023年持平，預期明年美國內需市場成長，可帶動相關營收表現，其中低軌衛星（LEO）終端設備營收可期。

展望人工智慧AI應用需求，泰藝表示，在AI伺服器應用比重不高，由於基期低，預期明年泰藝在伺服器架構相關業績成長幅度可大於雙位數百分比。

法人指出，泰藝車用電子應用主要客戶以中國廠商居多，透過與大型電子代工服務（EMS）廠合作，車用電子產品可帶動毛利率表現；泰藝在2022年切入低軌衛星應用地面接收站，持續供應美系客戶石英元件產品。

關於產能布局，泰藝指出，在美國華盛頓州和科羅拉多州已設有產線，在加州設有辦公室，短期不會在美洲市場新增產能，在美國維持既定產能，看好美國內需市場。法人表示，泰藝美國產能占整體產能比重不到10%。

泰藝表示，考量在亞洲增加新據點，不僅設立辦公室，也會採取合作生產模式。

根據資料，泰藝主要產品應用包括通訊基礎設施，今年前3季業績占比31%；網通設備和數據中心設備，前3季占比22%，汽車電子占比9%、消費性電子占比11%。（編輯：張均懋）1131202