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榮惠-KY布局車用與液冷商機 上市首日股價漲近40%

2024/12/3 10:41
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（中央社記者江明晏台北3日電）榮惠-KY今天以承銷價每股70元於創新板掛牌上市，早盤股價攀上97元，漲逾38%，大啖蜜月行情，榮惠-KY表示，將持續受惠車用及AI伺服器液冷散熱商機。

榮惠-KY今年前3季營收新台幣12.9億元，年增21%、稅後淨利1.2億元，年增48%，每股盈餘6.25元。

榮惠-KY表示，瞄準全球電動車與油電混合車市場，抓住車用PCB持續成長商機，已建立上游材料供應鏈及下游日系車廠，以及電子製造服務（EMS）合作夥伴，並在日本、東南亞、中國和台灣設有營運據點。

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因應車用市場成長，榮惠-KY指出，未來計劃加大投資東南亞（越南、印尼、印度等）、歐洲與北美車用市場，並以墨西哥為據點支援日系客戶，建構北美市場在地化服務網。

除車用PCB市場，榮惠-KY表示，因應客戶服務需求，協助應對銷售AI伺服器液冷散熱設備的電子零組件需求，預計逐步在日系大廠中提升市占率，目前相關業務以專案方式進行，助力日系客戶處理供應鏈管理，未來可望爭取更多專案及客戶委託。（編輯：林家嫻）1131203

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#創新板
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