航空族群高飛 長榮航虎航續寫天價、華航漲7%

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（中央社記者江明晏台北3日電）川普當選後，供應鏈轉移趨勢明顯，貨運市場看俏，加上缺機潮持續，航空族群今天股價高飛，長榮航續創歷史新天價，華航放量漲近7%，台灣虎航漲約9%，股價也創新高。

航空族群今天股價高飛，長榮航2日大漲創高後，今天股價續寫新天價，盤中至45元，漲幅逾3%，量能超過5.5萬張。華航股價大漲近7%，至26.95元，股價刷新2023年7月以來新高，成交量也放大至近13萬張。

台灣虎航今天股價漲約9%，至84元，股價也同創新高，成交量逾1.4萬張。星宇航空盤中股價漲逾4%，至28.8元。

航空產業今年受惠客運需求維持高檔、貨運走強，業績連創紀錄，展望明年，多家業者抱持樂觀態度，認為川普當選美國總統後，供應鏈轉移趨勢更明顯，將挹注貨運大展身手，而供應鏈缺機潮持續，供不應求下，貨運與客運價格將維持高檔。

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華航董事長謝世謙先前表示，目前無法如期交機成常態，估計要到2027年過後才能恢復正常，疫後經營模式從過去衝量轉變，對明年展望，他去掉「審慎」二字直喊「樂觀」。

長榮航指出，全球客運各區需求延續擴張走勢，幾乎達2位數成長，預期亞太區明年還會成長，針對票價走勢，長榮航指出，疫後票價居高不下，多數區域均維持小幅成長或下滑，通膨和服務鏈能量受限，票價「回不去了」，比疫情前大幅上揚。（編輯：林家嫻）1131203