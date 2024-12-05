企業資金需求熱 國銀前10月放款增額3.33兆寫新高

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（中央社記者謝方娪台北5日電）金管會統計，隨經濟活動活絡、出口轉佳，企業及民間資金需求趨熱，銀行放款動能有撐，累計今年前10月國銀放款增額近新台幣3兆3323億元，已超越歷年全年放款增額，提前創全年新高。

金管會今天公布，截至今年10月底止，全體本國銀行存款總額達58兆4435億元，月增4406.94億元，放款總額近41兆7990億元，月增3290.29億元，10月底國銀平均存放比續升至71.52%，月增0.02個百分點。

國銀放款動能續航，10月單月放款增額創近3個月新高，累計前10月放款增額近3兆3323億元，已超越歷年全年放款增額，提前創全年新高。

金管會銀行局副局長林志吉在例行記者會說明，今年未受疫情影響，經濟活動趨於活絡，出口轉好，隨著經濟成長，無論民眾或企業資金需求自然會隨之增加。

檢視放款結構，10月以週轉金放款月增2309億元為大宗，購置不動產月增869億元次之，購置動產及企業投資放款各月增97億元及16億元。

林志吉表示，週轉金放款不外乎企業因應營業所需，為第4季消費旺季、乃至於農曆節慶預作備料而增加申貸，另部分企業基於營運週轉需求，也有進行資金調度。

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金管會今天同步公布，受惠手續費淨收益、利息淨收益、投資及其他淨收益3大獲利支柱全面成長，今年前10月本國銀行稅前淨利達4580.4億元，續創歷年同期新高，年增9.7%。但單看10月，國銀因美元升值影響兌換評價，稅前僅賺373.5億元，月減13.7%。

其中，國際金融業務分行（OBU）10月稅前賺23.8億元，月驟減近6成，主因投資及其他淨收益下滑且增提呆帳費用，影響獲利；另中國地區分行10月稅前轉虧0.7億元，更為近20個月首見單月虧損，主因投資及利息淨收益雙雙下滑所致。（編輯：楊凱翔）1131205