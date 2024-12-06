法人：人形機器人明年拚小量產 諧波減速機兵家必爭

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（中央社記者鍾榮峰台北6日電）特斯拉（Tesla）人形機器人功能升級引發市場關注，本土投顧法人預期，人形機器人已進入量產臨界點，最快2025年將進入小規模量產階段，中國廠商積極布局關鍵零件諧波減速機商機。台廠並未缺席，盟立、上銀、利茗機械等也積極搶攻。

特斯拉11月底更新人形機器人Optimus第3代、增加自由度的前臂手接球短影片，接球動作靈巧度大幅提升，市場高度關注人形機器人和關鍵零件進展。

本土投顧法人指出，今年除了特斯拉，人工智慧晶片大廠輝達（NVIDIA）、Open AI等大廠積極釋出人形機器人研發進展訊息，華為、小鵬、長安汽車等中國企業，也宣示或正在積極布局人形機器人。

法人評估，人形機器人已進入量產臨界點，預計最快2025年將進入小規模量產階段。

人形機器人靈巧動作功能升級，其中諧波減速機扮演關鍵角色。法人指出，中國諧波減速機廠商積極布局人形機器人領域，其中綠的諧波在機器人關節、手指等部位，已有相適應產品，並送樣給人形機器人大廠。

根據資料，綠的諧波今年7月規劃新增年產100萬台諧波減速機和20萬台機電一體化產品，搶攻人形機器人量產商機。

台灣廠商在人形機器人關鍵元件並未缺席，傳動元件大廠上銀董事長卓文恒先前透露，檯面上的人形機器人大廠，持續與上銀集團洽商，相關關鍵元件螺桿、滾柱軸承、諧波減速機等，已準備就緒。

產業人士指出，傳動元件商直得考量切入人形機器人應用，相關產品可模組化和關節化，直得持續接觸機器人客戶，部分產品正測試作業中。

自動化解決方案供應商盟立與傳動系統製造廠和大等多家公司，共同投資成立盟英科技，研發製造關節模組，盟英擁有年產10萬組諧波減速機生產線。

精密零件機械加工廠宇隆也積極布局人形機器人，總經理蔡銘東表示，諧波減速機正持續開發中。（編輯：林家嫻）1131206