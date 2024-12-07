台股週線漲930點 法人：留意外資回補與降息動向

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（中央社記者吳家豪台北7日電）美國11月就業報告優於預期，激勵美股標準普爾500指數和那斯達克指數6日創歷史新高，台股本週週線翻紅上漲930.77點。法人分析，台積電將公布11月營收，若表現亮麗，台股走勢不會太差，至於能否延續漲勢，要看外資回補力道。

華南投顧董事長儲祥生對中央社記者表示，外資12月已回補台股約700億元至800億元，加權指數有機會緩步走高。

除了觀察台積電營收之外，儲祥生指出，美國聯邦公開市場委員會（FOMC）將於12月17日至18日開會提出2025年降息展望，恐低於外界預估的4碼（1個百分點），因為美國經濟狀況不錯，加上川普當選美國總統後不會太快降息，等到明年降息幅度公布後，須留意美國10年公債殖利率與市場反應。

國泰期貨分析，台股加權指數及電子類股6日拉回，依然位於所有均線之上；金融類股持續走揚，再創7月以來高點。加權指數6日盤中回測5日線並未跌破，籌碼面為中性格局，保持在月線之上，仍有機會挑戰11月高點。

美股道瓊工業指數6日終場下跌123.19點，或0.28%，收在44642.52點；標準普爾500指數上漲15.16點，或0.25%，收在6090.27點；以科技股為主的那斯達克指數上漲159.05點，或0.81%，收在19859.77點；費城半導體指數上漲34.931點，或0.69%，收在5061.297點。

台股6日早盤由台積電領漲，早盤越過23300點後拉回，高低震盪逾200點，終場收在23193.27點，下跌74.67點，跌幅0.32%，成交值縮小至新台幣3609.33億元；週線翻紅上漲930.77點。

籌碼部分，外資6日買超20.02億元，連5買，三大法人合計賣超20.89億元。（編輯：翟思嘉）1131207