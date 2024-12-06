台股開高震盪 個股相對活潑
2024/12/6 11:04
（中央社記者潘智義台北6日電）美股下跌，台積電美國存託憑證（ADR）上揚，台股早盤一度越過23300點，盤中指數隨台積電下挫拉回，高低震盪逾百點。
10時39分，加權指數下跌34.75點至23233.19點，成交值新台幣1952.2億元。
權值股台積電盤中漲5元至1080元後翻黑，下挫10元至1065元；鴻海在平盤199元游走，最高漲至201.5元，聯發科翻黑至1310元，跌15元。
營建股走強，冠德漲4.39%至61.7元，宏璟上揚5.8%至39.2元，達欣工勁揚7.35%至55.5元。
貨櫃三雄齊揚，長榮盤中漲6元至232元，陽明達76.2元，上揚1.5元，萬海漲1.5元至85.7元。
華南投顧董事長儲祥生接受電訪表示，台股震盪過程仍以電子股為主流，後續留意晚間美國公布就業數據、月中美國聯準會（Fed）利率會議；不過，美國總統當選人川普（Donald Trump）釋出高關稅政策，對聯準會降息的影響待觀察。（編輯：張均懋）1131206
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台股早盤站上23300點 高低震盪逾百點