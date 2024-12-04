台股3天漲992點 法人：外資回補推升行情

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（中央社記者吳家豪台北4日電）台股進入12月出現年底作帳及農曆春節前紅包行情，3個交易日累計大漲992.83點。法人今天指出，在外資回補下，台股行情將緩步走高，可留意人氣攀升的矽光子、IC設計和AI族群。

台股今天漲227.87點，收23255.33點，外資及陸資買超新台幣257.98億元，連續3個交易日買超；自營商買超42.17億元，投信轉為賣超31.11億元。

期貨部分，外資台指期未平倉量淨空單38787口，較前一個交易日減少48口。

華南投顧董事長儲祥生接受中央社記者電訪表示，外資今年賣超7000多億元，12月2日至3日回補400多億元，今天買超257億元，資金集中在電子類股，包括台積電、矽光子、IC設計和人工智慧（AI）族群，都看得到人氣。

儲祥生認為，年底前台股行情可能緩步往上推，至於走得快不快，要觀察外資回補狀況。

他也提醒，今天台股盤勢走得不均勻，並非全面大漲，而是集中在部分族群，例如電池備援電力模組（BBU）部分個股漲停，但未必能吸引大量資金，主要因為台股整體結構不均衡，投資人不敢全面追價。

談到南韓戒嚴風波，儲祥生認為，這次事件應該不至於讓南韓民主體制崩盤，除非南韓發生全國性罷工，才可能對生產面造成影響。

觀察外資買超排行榜，前10名個股依序為復華台灣科技優息（00929）、如興、新光金、期街口布蘭特正2（00715L）、兆豐電子高息等權、台積電、中信成長高股息（00934）、凱基金、群創、仁寶。

投信賣超族群以航運為主，陽明、慧洋-KY高居前2名，分別遭賣超4345張、2713張；第3至10名依序為宏碁、大成鋼、日月光投控、台灣大、和碩、遠傳、聯強、光寶科。（編輯：楊凱翔）1131204