外資買超520億創單日第7高 敲進ETF、金控與台積電

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者何秀玲台北6日電）台股今天開高走高，終場上漲639.41點，收在23547.71點，漲點創史上第4高紀錄。三大法人合計買超644.03億元，其中外資及陸資買超520.06億元，創下外資單日買超第7高紀錄，前10名以敲進熱門ETF和多檔金控股為主，買超台積電超過2.9萬張。

街口投信指出，台積電將在16日舉辦法說會，市場關注先進製程開發與擴廠狀態，而AI晶片進度與市場需求，也是此次法說會的重點。

台股今天漲639.41點，收在23547.71點，成交值新台幣4064.78億元。觀察三大法人動向，外資陸資和自營商買超，投信賣超，合計買超644.03億元；其中，自營商買超134.6億元，投信賣超10.63億元，外資及陸資買超520.06億元，創下外資單日買超台股金額第7高紀錄。

根據證交所資料，外資買超前10名中，第1為復華台灣科技優息為6萬993張，其次為元大台灣價值高息4萬4710張，台積電2萬9406張居第3，其餘依序為新光金、國泰金、中信金、群益台灣精選高息、元大金、國泰永續高股息、華航。

華南投顧董事長儲祥生向中央社記者表示，3日美股反彈收紅，台積電ADR勁揚3.5%，隨著CES展在美國時間7日開跑，輝達執行長黃仁勳的演講將是全球焦點，看他點名哪些產業有好的展望，有望帶動AI相關、機器人概念股，以及是否還有其他新的亮點產業。（編輯：張均懋）1140106