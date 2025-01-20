台股封關前創4個月低量 上漲118點收23266點

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（中央社記者潘智義台北20日電）美股上漲激勵台股盤中漲近200點，不過由於台股封關在即，且市場觀望川普就職後新政策走向，終場指數漲勢收斂，上漲118.74點，23300點得而復失。

加權指數終場收在23266.82點，漲118.74點，漲幅0.51%，成交值降至新台幣2716.82億元，創去年9月中旬以來新低量。

大型權值股台積電盤中漲15元至1135元，終場收在平盤1120元；鴻海收178元，上揚2.59%；聯發科收1445元，漲1.04%。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳上週來台和供應鏈廠商聚會，再掀起AI旋風，被點名的AI供應鏈廠商緯創收112.5元，勁揚7.14%；緯穎收2450元，上揚1.45%；廣達收267元，漲2.49%；矽品母公司日月光收172元，上漲3.61%；和碩收95.1元，上漲1.39%。另外，IP概念股力積電收在漲停板16.5元。

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華南投顧董事長儲祥生接受電訪表示，台積電自法說會當天股價走強，氣勢延續到今天；但後續表現仍賴外資當推手，農曆年封關前台股量縮，長假期間則須觀察川普（Donald Trump）就任美國總統後端出的政策。

儲祥生指出，年前投資人或許調節持股，但變化應不至太大，台股由AI概念股領漲，在高檔整理過程，除留意AI相關股票、台積電之外，也可搭配選擇跌深股票，短線還是先觀察美股表現。（編輯：張良知）1140120