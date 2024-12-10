家登攜手迅得牧德科嶠 搶攻先進封裝商機

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（中央社記者張建中新竹10日電）家登今天宣布，與迅得、牧德和科嶠合作，開發完整的CoWoS先進封裝解決方案，爭搶先進封裝市場商機。

傳載方案商家登今天發布新聞稿，表示結合旗下先進封裝載具，以及迅得的自動化倉儲系統，開發出先進封裝全系列載具方案。

此外，家登與牧德科技開發AOI自動光學檢查系統，透過光源配置，輔以電腦判斷，並進行定位及檢查，能夠快速篩檢產線中成品、半成品的缺陷及污染物。

家登指出，AOI系統結合科嶠的載具清洗機，將成為CoWoS全方位載具多功能清洗檢查機。透過與迅得、牧德和科嶠合作，將提供客戶CoWoS先進封裝一站式解決方案，搶攻市場商機。

家登表示，新世代的高數值孔徑極紫外光光罩盒（High-NA EUV POD）已通過艾司摩爾（ASML）認證，並送樣客戶，預期將與CoWoS先進封裝方案共同驅動未來營運成長。

家登自結11月營收新台幣5.02億元，月增29%，年增77%，前11月營收59.6億元，年增約31%。家登指出，12月為出貨旺季，全產線積極備貨。（編輯：林家嫻）1131210