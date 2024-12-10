台灣大哥大11月每股賺0.43元 超車中華電信

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北10日電）電信三雄11月財報出爐，台灣大哥大11月每股盈餘0.43元，超車中華電信的0.4元及遠傳的0.32元；累計前11月中華電仍以4.43元蟬聯每股盈餘獲利王，遠傳受惠遠亞併綜效，合併EBITDA年增13.7%。

中華電信今天公布11月自結合併營收新台幣202.3億元，營業淨利40.7億元，歸屬於母公司業主的淨利31.1億元，稅息前折舊攤銷前利潤（EBITDA）73.6億元，每股盈餘達0.4元，累計前11月每股盈餘達4.43元。

中華電信表示，11月營業利益、稅前利益及EBITDA再創佳績，主要成長動能來自資通訊（ICT）業務，國內外資通訊專標案成長動能強勁，包含網路數據中心（IDC）及雲端業務持續帶來穩定收入，資安服務則成為ICT業務中表現最突出的項目；截至今年11月，資通訊業務營收累計年增率達雙位數成長。

中華電信表示，核心業務受惠於5G升速需求及影音加值服務，整體行動服務業務表現亮眼，營收、月租用戶數與行動平均每月貢獻金額（ARPU）均呈現月增率與年增率雙增的佳績。寬頻業務方面，用戶數穩定逐月攀升，300Mbps以上的高速用戶年增率達18%，帶動固網寬頻營收年增率達2.8%。

台灣大哥大11月自結合併營收230.7億元，EBITDA為38.6億元，同創歷史新高，營業利益20.3億元，稅後淨利13.3億元，年增40%，每股稅後盈餘為0.43元，寫下8年同期新高，累計前11月每股盈餘為4.25元。

台灣大表示，行動服務營收年增幅達24%，除受惠合併台灣之星的營收挹注，台灣大既有智慧型手機月租用戶ARPU年增5%。獲利方面，電信營業利益因網路整併效益，年增40%；電商獲利率較去年同期提升，推動11月合併營業利益年增27%，突破20億元，創11年單月新高。

台灣大哥大財務長兼發言人張家麒表示，台灣大與台灣之星合併滿1週年，推動電信業邁入三分天下「價值競爭」新局，受惠併購後的用戶基礎擴大及網絡覆蓋提升等綜效，推升台灣大電信本業與科技事業的成長動能，繳出亮眼財務績效。

遠傳電信受惠遠亞併綜效、用戶穩定升級5G挹注，11月合併總營收93.32億元，年成長率達5.5%；合併EBITDA為30.43億元，年增13.7%，稅後淨利為11.45億元，每股盈餘為0.32元。

遠傳今年前11月合併總營收、合併EBITDA和稅後淨利年成長率分別為11.3%、12.9%和12.2%，每股盈餘為3.19元，超越今年全年財務預測。

遠傳表示，11月行動通訊業務穩健成長，5G月租型用戶滲透率達42.6%，與ARPU均穩健攀升，達成遠亞合併以來連續11個月上揚，帶動整體行動服務營收年成長率高達17.4%，再創行動服務營收新高。（編輯：張良知）1131210