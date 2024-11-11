電信三雄10月EPS 台灣大連2月追平中華電

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（中央社記者江明晏台北11日電）電信三雄10月財報出爐，台灣大哥大連續2個月追平中華電信單月EPS，但前10月EPS中華仍以4.03元，蟬聯EPS獲利王；遠傳電信受惠遠亞併綜效、iPhone新機上市，10月營收創新高。

中華電信今天公布10月自結合併營收201.2億元，歸屬於母公司業主淨利30.7億元，稅息前折舊攤銷前利潤（EBITDA）72.5億元，EPS為0.39元，累計前10月每股盈餘4.03元。

中華電信表示，10月合併營收較去年同期成長3.5%，創下近9年同期新高，營業淨利達7年同期新高，受惠ICT業務強勁的成長動能，其中，國內外整合專案營收年增率近50%，再加上網路數據中心（IDC）、雲端及資安等業務持續年增率雙位數成長，使資通訊整體營收年增率連3個月雙位數成長。

中華電說明，核心業務持續穩定成長，受惠數位轉型需求，固網寬頻業務表現強勁，固網寬頻營收年增率達2.4%，升速5G客戶數持續增加。

台灣大哥大指出，10月自結合併營收159.3億元，EBITDA為34.7億元，均續寫同期新高，營業利益17億元則為11年同期新高，稅後淨利11.8億元，年增36%，EPS為0.39元，累計前10個月每股盈餘為3.82元。

台灣大哥大指出，10月行動服務營收持續強勁，年增達24%，iPhone 16系列持續推動高資費申裝，加上資通訊服務整合專案的貢獻，整體電信營收攀升至2015年初後新高，電信營業利益更繳出年增37%的高成長。

台灣大哥大財務長兼發言人張家麒表示，10月獲利表現得益於行動業務良好成長動能，家用寬頻與電商事業獲利也同步提升，帶動合併營業利益年增率再創今年以來新高，達27%。

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遠傳電信受惠遠亞併綜效、iPhone新機上市帶動用戶升級5G，以及新經濟營收挹注，10月合併營收與EBITDA年成長率分別為10.3%與15.7%，達98.44億元與30.76億元，刷新單月歷史新高紀錄，10月稅後淨利年成長率22%，達11.7億元，每股盈餘0.32元，累計前10月每股盈餘（EPS）為2.87元。

遠傳指出，10月行動通訊業務穩健成長，iPhone新機帶動5G換機潮，挹注5G月租型用戶滲透率突破42%，行動服務營收年成長率高達17.5%，持續突破50億元水準，10月新經濟營收年成長率達19%。（編輯：林興盟）1131111