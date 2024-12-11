研調：12月電視面板需求增 淡季供需平穩

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（中央社記者潘智義台北11日電）研調機構群智諮詢指出，因川普將調高關稅，加速北美市場備貨節奏，12月電視面板需求增加，且面板廠採取按需生產的調控措施，電視面板市場可望在淡季維持供需平穩。

由於美國總統當選人川普（Donald Trump）上任後將調高關稅，群智諮詢認為，將迫使品牌商加快在北美市場的產品備貨節奏；加上中國市場以舊換新政策可望延續，中國品牌備貨需求維持穩健，短期電視面板需求優於預期。

群智諮詢說明，12月大環境變化對電視市場的影響正在發酵，品牌商備貨需求改善，促使全球電視面板市場供需維持平衡。需求端的品牌採購策略由保守轉向穩健，淡季需求可望溫和過渡至新一輪促銷備貨週期。

群智諮詢指出，在品牌需求回溫的支撐下，面板廠控產穩價的決心增強，對供應產能緩步調整，同時面板庫存可望持續去化至健康水位。

群智諮詢調查，32吋電視面板需求仍低迷，11月價格持平，預計12月均價維持平穩；50吋終端市場需求一般，品牌商採購需求維持保守，短期面板均價穩定；55吋整體供需維持平穩，11月價格平穩，預計12月面板均價持穩。

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另外，資訊電子面板部分，群智諮詢解釋，進入12月全球顯示器市場表現依然低迷，商用和電競需求維持在低檔。供應方面，在經歷面板廠連續調控產能後，供需關係及價格趨於穩定，但部分面板廠商核心尺寸面板庫存水位仍偏高。

不過，群智諮詢認為，因電視面板價格已率先持穩，且主力顯示器面板廠商今年的業務目標已經達成，連續下跌的顯示器面板價格可望在12月逐漸收斂，迎接明年初的顯示器品牌備貨需求，預計2025年第1季顯示器面板價格將迎來新一輪調整期。（編輯：張良知）1131211