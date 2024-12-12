合勤投控攜手調查局 簽署MOU共築國家資安防線

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（中央社記者潘智義台北12日電）全球資安威脅日益嚴峻，合勤投控宣布與法務部調查局於11日簽署「國家資通安全聯防、營業秘密保護與情資分享合作備忘錄」，盼對國家資安防護發揮正面影響。

合勤投控說明，此次簽署展現台灣在資安領域的公私協力新高度，更標誌著跨界合作、共同守護國家關鍵基礎設施的新里程碑。

合勤投控表示，從事資安實務多年，憑藉旗下多個子公司及專業部門的技術優勢，建立起全方位的資安防護能力。旗下兆勤科技投入資安守門員防火牆的研發，累積超過20年經驗，在歐洲市場擁有穩健的市占率；國防事業部門則負責保護機敏資訊，擁有10多年的企業資安防護實績。

另外，合勤投控旗下黑貓資訊則發展出企業與機構內、外網防護的整套方案，不但為集團提供資安防護，對外則為中央機關等公私部門與企業，提供資安防護解決方案。

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合勤投控董事長朱順一表示，資安是智慧國家的基石，合勤投控擁有的資安技術與情資，與調查局擁有的資安情資與執法能力，雙方強強聯手能對國家的資安防護發揮巨大的正面影響。

法務部調查局副局長吳富梅指出，未來雙方在互信互惠的基礎上，透過事前的情資交換、資安演練，強化資安防禦能力，適時提供事中調查、溯源及鑑識等專業支援，在查處應變後分享研究分析成果以防患未然，並分享各類資安技術情報，建立共同聯防機制，達到早期預警、緊急應變及持續維運成效。（編輯：張良知）1131212