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金興精密擬明年1月中旬上市 攻電動車擴北美市場

2024/12/18 15:49（12/18 16:46 更新）
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車用散熱系統風扇與空調鼓風機廠金興精密18日表示，預計2025年1月中旬上市，持續擴充電動車應用和北美市場。圖為金興精密董事長施春景。 中央社記者鍾榮峰攝 113年12月18日
車用散熱系統風扇與空調鼓風機廠金興精密18日表示，預計2025年1月中旬上市，持續擴充電動車應用和北美市場。圖為金興精密董事長施春景。 中央社記者鍾榮峰攝 113年12月18日
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（中央社記者鍾榮峰台北18日電）車用散熱系統風扇與空調鼓風機廠金興精密今天表示，積極擴大電動車應用，持續提升北美AM件市場，在泰國擴大汽車原廠（OE）服務，與客戶洽商布局伺服器散熱。金興精密預計2025年1月中旬掛牌上市。

金興精密下午舉行上市前媒體交流會，董事長施春景表示，公司長期布局全球車用售後維修件（AM），打進北美市場，產品整合塑膠射出、金屬沖壓、CNC加工、轉子繞線和包材生產等多項製程。

展望未來布局，金興精密表示，跟著北美客戶持續成長，持續與日系客戶合作，順應美國汽車保險市場，增加採購AM產品機會，利用台灣和泰國產線布局，爭取移轉訂單，發展高階品、擴展車用散熱新應用。

在電動車布局，金興精密指出，透過電子件風扇產品積極布局電動車領域，在泰國廠區擴大導入全自動化無刷馬達產線。在其他包括伺服器等散熱應用，金興精密表示，持續與多方客戶接觸，若有進一步訊息會對外宣布。

談到美中貿易戰影響，金興精密表示，AM件轉單效應明顯，在泰國擴大當地汽車原廠與電動車配套業務，與當地供應鏈深耕連結。

根據資料，金興精密布局車用散熱系統，其中AM件業績占比約9成，OE件占比約1成，整體產品超過6000種品項，其中散熱馬達風扇產品約3100種，產品自製率超過90%，應用包含油電混合車和電動車各種車型。

從市場來看，金興精密深耕北美和歐洲市場，在台灣和泰國布局生產基地，2023年北美占金興精密整體營收比重超過76%。

從出貨比重來看，今年前3季傳統風扇占金興精密業績比重約70%，電子件風扇占比約19.3%。

累計今年前3季金興精密合併營收新台幣8.38億元，年增3.7%，前3季合併毛利率33.46%，年增3.96個百分點，前3季合併營業利益率17.81%，年增3.2個百分點，前3季累計獲利1.25億元，年增9.5%，累計每股基本純益2.1元。（編輯：楊蘭軒）1131218

#北美
#台灣
#泰國
施春景
散熱族群再添新兵 金興精密送件申請上市
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