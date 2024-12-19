住展：北台灣6大百億指標建案 明年上半年可望登場

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（中央社記者何秀玲台北19日電）即將揮別2024年，住展雜誌彙整北台灣相較明確、在2025年上半年有意登場指標案，估超過新台幣百億元案量計有6案，50至100億元共14案。住展雜誌發言人陳炳辰指出，這些新案多挾地段優勢、建商品牌、市場話題，讓建商保持一定信心，迎戰不明確態勢。

其中超過百億元的6案，包括結合商場、影城、飯店、商辦、住宅，傳出達千億元案量而為領頭羊的「南港國際台鐵調車場案」，新北市中和區與林口區各有1案，桃園市中壢區與龜山區各1案，以及基隆市中山區1案。

陳炳辰表示，除了逾百億元新案南港國際台鐵調車場案之外，明年上半年50至100億元的新案，有3案坐落台北市，包括大安區1案、大同區2案，主要因門牌保值抗跌特性，讓建商不過度擔心。

而新北市、桃園市、新竹市指標案同樣講求知名區段。再來不論是區域型或全國型的品牌建商，因自身資產實力強，加上市場口碑效應，大型建商華固、國泰建設、宏國、達麗、長虹、皇普、宏普、宜誠皆有新建案。

此外，累積出話題聲勢，也讓建案備受矚目，像是資產活化的台鐵調車場與台肥土地案，和總銷估高達300億元的中和左岸新案、基隆市在地知名造鎮系列案，均能因市場討論與期待度製造買氣。

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陳炳辰分析，銀行業者大抵樂觀看待歲末還款潮，可望在明年2月紓解房貸滿水位危機，而今年9月央行公布第7波信用管制措施，若延續至明年3月，也讓市場適應大半年，是否在新建案3大重點銷售檔期之一329檔期，看到初步回溫，成為判斷房市景氣的首波關鍵時間點。

他說，在台灣沒有更穩健保值的投資選擇下，目前對蛇年利空出盡相較樂觀，現階段在高鐵特區、產業園區的部分預售案還傳出不錯買氣，房市仍有機會谷底翻身。（編輯：林家嫻）1131219