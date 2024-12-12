11月住展風向球分數續跌 去年9月以來新低

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（中央社記者何秀玲台北12日電）代表北台灣新建案市場概況的住展風向球，今天公布11月分數比10月再下跌，為43.6分，是去年9月以來新低，燈號維持綠燈。

住展雜誌表示，預期台灣今年推案量將受惠上半年熱潮，衝上史上新高，有望突破新台幣1.4兆元，打破2013年1.34兆元。

展望明年，住展雜誌表示，轉機尚不明朗，但雙北市的中正區、南港區、新店區、三重區、中和區、三峽區，與桃竹地區的中壢區、大園區、竹北市已有指標新案計畫登場，建商如何應對尷尬的青黃不接階段，市場拭目以待。

住展雜誌發言人陳炳辰分析，11月需求面還是處於低檔，追蹤指標建案平均來客組數每週仍不到20組，為18.8組，較10月微增2組，平均成交組數每週是1.6組，比10月的1組小幅進步，增幅都屬有限。

陳炳辰說，比對連續升息、禁止預售轉讓條例公布利空之際，賞屋量平均20至30組，成交也有2至3組，買盤觀望氛圍未解，且若非如台北市文山區，以及新北市三重區與林口區，和桃園市中路重劃區等地個別大案拉抬，狀態將更為慘烈，市況好壞兩極，沒有品牌、地段加持案，寒風刺骨相當有感。

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買氣不振，待售建案數同步走升，難以順銷，11月來到1017案，是今年6月以來首次突破千件，宜蘭地區、桃園市皆見明顯去化不良。

從今年3月起連續數個月的爆量預售推案，終在11月冷靜下來，總計僅600多億元，相比前月腰斬，也是9個月以來最低，建商面對現實，態度轉攻為守，以拖待變，11月不僅沒有破百億元指標案，相對亮點為80億元量體新案，且是廠辦案。（編輯：張均懋）1131212