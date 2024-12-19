嘉泥多角化經營發酵 旅宿事業貢獻持續成長

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（中央社記者何秀玲台北19日電）嘉新水泥今天舉行法人說明會，發言人金哲毅表示，國際情勢雖有很多不確定性，不過嘉泥多角化經營策略逐漸發酵，提升今年前3季毛利率，貢獻來自旅宿事業體，顯見海外旅宿市場成功布局；而裝卸倉儲事業、房產事業均穩健發展。

談到水泥市場展望，金哲毅表示，下半年關注中國降息的救市政策，是否能改善房地產景氣，甚至帶動需求回溫；預期2025年中國水泥產量仍將衰退，但價格方面表現會優於今年，由於大陸產能過剩問題依然嚴峻，價格復甦力道有限。

歐洲碳邊境調整機制（CBAM）將於2026年第4季生效，低碳水泥廠碳排係數具競爭力，看好2027年歐洲低碳水泥市場。

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他說，嘉泥旅宿服務事業受惠於沖繩觀光熱潮，今年第3季飯店住房率突破87%，其中8月房價也創下新高點，超越2.5萬日圓（約新台幣5200元），未來搭配房價、餐飲策略等調整，以追求更高的成長。

現場法人提問，嘉泥土地是否有活化開發計畫，金哲毅表示，嘉泥岡山廠出租穩定成長，除了持續招商之外，也建構所需的綠電，尋找更好的客戶，以提升出租率。（編輯：張良知）1131219