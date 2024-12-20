台股跌422點
2024/12/20 13:47
（中央社台北20日電）台北股市今天開低走低，收盤跌422點，為22510.25點，跌幅1.84%，成交金額新台幣4675.49億元。
加權指數開盤為22798.39點，盤中最高22845.59點，最低22510.25點；不含金融股指數19634.62點，跌389.23點。
八大類股漲跌幅：泥窯股跌0.85%、食品股跌2.16%、塑化股跌1.85%、紡織股跌1.34%、機電股跌2.11%、造紙股跌1.44%、營建股跌1.26%、金融股跌0.97%。
委買張數2155萬5495張，委賣張數1295萬7835張，成交張數841萬6189張。
收盤時上漲247家，下跌711家，持平95家。
成交量前5名個股為泰金寶-DR、友訊、佳能、陽明、華南金。
漲幅前5名個股為和椿、昆盈、台端、友勁、冠西電。
跌幅前5名個股為波力-KY、興泰、中福、福懋油、泰金寶-DR。1131220
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