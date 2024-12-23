推金融簡訊短碼防詐 董瑞斌：銀行公會擬洽商電信業

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張璦台北23日電）為杜絕詐騙疑慮，兆豐銀行日前推出「68017」短碼簡訊服務，立委認為應鼓勵各金融機構響應。身兼兆豐銀行董事長及銀行公會理事長的董瑞斌今天表示，希望透過銀行公會與3大電信業者洽談費用比較好的方案。

立法院財政委員會今天邀請財政部、金管會，以及兆豐金控暨銀行董事長董瑞斌、台北101董事長賈永婕等，就「兆豐金控及臺灣證券交易所投資之台北金融大樓股份有限公司2024年營運成效、2025年度經營計畫與展望、暨跨年晚會煙火表演規劃」，進行專題報告。

為杜絕詐騙疑慮並保護客戶財產安全，兆豐銀行近日除宣布暫停非實名制社群平台上的廣告與行銷活動，更推出「68017」短碼簡訊服務，成為首家採用此技術的銀行。前兩碼「68」是電信業者認證的金融業專用編碼，後三碼「017」則是兆豐銀行的銀行代碼。

未來民眾只要收到「68017」開頭的簡訊，即可確認該訊息為兆豐銀行所發送。

民眾黨立委黃珊珊質詢時說，應鼓勵各金融機構推出企業識別短碼簡訊。董瑞斌回應，因為這牽涉費用問題，所以他希望用銀行公會的方式，跟3大電信公司「談一個更好的deal（方案）」。

針對不肖融資業者勾結詐團問題，黃珊珊關切融資租賃公司納管進度。同時也是銀行公會理事長的董瑞斌表示，相關委外研究已快要提出期中報告，會再追蹤進度，希望12月底前至少會有初步版本。

黃珊珊進一步表示，台北101是台灣重要金融中心，具有指標意義，曾有詐騙吸金集團故意設址於此，藉此營造大公司、氣派形象，吸引被害人投資。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

賈永婕回應，確實知道有這樣的狀況，她自己就曾差一點成為受害者，台北101法務體系與相關團隊現在都很認真審查進駐公司的財務等狀況。

此外，董瑞斌在回應國民黨立委賴士葆質詢時表示，希望兆豐年終獎金能維持與去年差不多的水準，即所有獎金加總差不多7、8個月，但目前尚在核算中；明年加薪幅度則落在3%。台北101方面，賈永婕說，「我們的年終獎金，對於員工的福利，是一個很不錯的數字」。（編輯：楊蘭軒）1131223