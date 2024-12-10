川普2.0挑戰 董瑞斌：台灣明年經濟審慎樂觀

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（中央社記者張璦台北10日電）川普明年重返白宮，外界關切美國若加徵關稅恐衝擊台灣經濟成長表現。兆豐銀董事長董瑞斌表示，現在外界說法多半是猜測，美國政策最終會如何落實，仍具不確定性，他對明年國內經濟前景持審慎樂觀看法。

兆豐銀行今天攜手教育部與中華迷你棒球協會籌備處舉行「夢寐以球」迷你棒球公益捐贈記者會。

兆豐銀行董事長董瑞斌致詞時表示，台灣日前在世界12強棒球賽創造歷史勇奪冠軍，事實上，今年U12、U15、U18等青少棒在國際賽也斬獲佳績，而台灣棒球要再更上一層樓，就必須向下扎根、培養生力軍。

董瑞斌指出，兆豐未來2年將捐贈球具給全台1300所小學，盼讓中年級的小學生提早接觸這項運動、安全接受訓練，度過快樂童年、甚至未來走上職業之路，對於教育部長鄭英耀希望兆豐能加碼捐贈數量，「我會回去叫銀行和其他子公司多賺一些」，盡量實現這個目標。

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董瑞斌也打趣向與會的世界12強棒球賽冠軍隊成員、中職統一獅球員郭俊麟與潘傑楷說，兆豐也有參與統一獅贊助，「拜託明年幫我們贏到最後總冠軍，每次遇到仲諒（中信慈善基金會董事長辜仲諒），他都說他們（中信兄弟隊）贏」。

此外，會後媒體關切川普（Donald Trump）明年重返白宮，預期將再揮關稅大刀，是否將影響台灣經濟成長；董瑞斌表示，現在外界說法多半是猜測，美國政策最終會如何落實，仍具不確定性。至於外銀預估台灣明年經濟成長率可能不到3%，他指出，目前仍持審慎樂觀態度看待國內經濟前景。（編輯：楊凱翔）1131210