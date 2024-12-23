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金管會准適用新制 新壽外匯準備金逾4百億創新高

2024/12/23 16:03
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（中央社記者謝方娪台北23日電）助力壽險業控管外匯避險成本，金管會今年8月公布外匯準備金新制後，截至目前共4家壽險遞件申請。新壽今天收到金管會核准函，將於12月起適用外匯準備金新制，外匯準備金水位因此拉高至逾新台幣400億元，創史上新高。

近年外匯避險成本節節攀升，為減輕壽險業沉重避險負擔，金管會今年8月公布外匯準備金新制，包括開放壽險業申請將5類準備金轉列充實外匯準備金水位等，若有意適用新制，壽險公司必須先經董事會通過，再向金管會申請。

除了外商壽險公司友邦人壽搶頭香遞件，並獲准於今年9月起採用外匯準備金新制外，截至目前為止，凱基人壽、新光人壽及台新人壽已遞件申請，金管會將於今年底前陸續核准。

金管會已在今天同意新壽將120億元不動產增值利益、56.5億元不動產增值特別準備金及0.6億元重大事故準備金轉列至外匯準備金，金管會准不動產增值利益返還的同時，亦要求新壽提等額、即120億元至特別盈餘公積。

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新壽目前外匯準備金餘額逾230億元，獲金管會核准將約177億元轉列至外匯準備金後，外匯準備金水位拉高至超過400億元，創史上新高。

新壽表示，獲准適用新制將更厚實外匯準備金水位，有助抵禦未來匯率波動及避險彈性，控管長期避險成本。其中，120億元不動產增值利益獲准自負債項下轉列至外匯準備金，可望拉高新壽自有資本水準，對RBC（資本適足率）有助益。（編輯：楊蘭軒）1131223

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